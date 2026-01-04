Yapay Zeka Google'ın Tahtını Sallıyor!

2 Ocak 2026 itibarıyla küresel arama pazarında tarihi bir değişim yaşanıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, pazarın %17-18'lik dilimine hakim olmayı başardı. Bu durum, Google'ın yirmi yılı aşkın süredir devam eden mutlak hakimiyetine karşı ilk kez bir rakibin çift haneli pazar payına ulaşması anlamına geliyor. Alphabet çatısı altındaki Google halen pazarın %78-80'ini elinde tutsa da kullanıcıların bilgiye ulaşma biçimi kökten değişiyor.Rekabetin dozunu artıran Alphabet, 18 Kasım 2025'te Gemini 3'ü ve 17 Aralık'ta Gemini 3 Flash modelini piyasaya sürdü. Yeni verilere göre Gemini'ın üretken yapay zeka trafiğindeki payı yüzde 5,4'ten yüzde 18,2'ye yükseldi. Buna karşılık ChatGPT'nin bu kategorideki payı yüzde 87,2'den yüzde 68'e geriledi. Ancak kullanıcı bağlılığı tarafında ChatGPT, 13 dakikalık ortalama oturum süresiyle 6 dakika olan Google'ın önüne geçmeyi başardı.Andreessen Horowitz analistleri, pazarın “kazanan her şeyi alır” modeline doğru evrildiğini belirtiyor. ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 800 ila 900 milyon seviyesine ulaşarak devasa bir kitleyi temsil ediyor. Gemini ise web tarafında ChatGPT'nin yüzde 35'ine, mobil platformlarda ise yüzde 40'ına tekabül eden bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Uzmanlar, Gemini'ın masaüstü kullanıcı sayısının ChatGPT'den daha hızlı arttığına dikkat çekiyor.Arama motoru kullanımında stratejik bir ayrım da netleşmiş durumda. Kullanıcılar yerel hizmetler veya satın alma odaklı aramalar için Google'ı tercih etmeye devam ederken, bilgi edinme ve yaratıcı süreçler için ChatGPT'ye yöneliyor. Yapay zeka sonuçlarını tetikleyen aramaların yüzde 88'inden fazlası bilgi alma amaçlı yapılırken, ticari aramaların oranı yalnızca yüzde 1,76 seviyesinde kalıyor. Bu durum Microsoft'un OpenAI ile olan milyarlarca dolarlık ortaklığını da kritik hale getiriyor.Yapay zekanın yanıtları sentezleyerek sunması, yayıncılar için büyük bir krizi beraberinde getiriyor. “Sıfır tıklama” olarak adlandırılan bu yeni düzende, aramaların yüzde 65'inden fazlası doğrudan sonuç sayfasında çözülüyor. Bu durum yayıncıların web trafiğinde yüzde 20 ile 60 arasında düşüşe ve yıllık yaklaşık 2 milyar dolarlık reklam geliri kaybına yol açıyor.İçerik üreticileri için yeni bir dönem başlarken, geleneksel arama motoru optimizasyonu yerini Üretken Motor Optimizasyonu (GEO) kavramına bırakıyor. Yayıncılar artık geleneksel sıralamalar yerine yapay zeka yanıtlarında kaynak gösterilmek için yarışıyor. OpenAI ve Google büyük medya kuruluşlarıyla lisans anlaşmaları yapsa da bağımsız içerik üreticileri bu süreçte zorlu bir mücadele veriyor.