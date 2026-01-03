İstanbullular dikkat! AKOM ve Valilik uyardı

Bugün günün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.İstanbul Valiliği de megakent için bir uyarı paylaştı. Uyarıda rüzgarın bugün ilk saatlerden Pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseleceği hatırlatılan açıklamada fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.