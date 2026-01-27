  • USD: 43,32 - 43,39
Tekne Alabora Oldu! Ölü Ve Yaralılar Var

Umman açıklarında Fransız turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ekleme: 27.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:44 / Editör: Fehmi Öztürk
Tekne Alabora Oldu! Ölü Ve Yaralılar VarUmman Kraliyet Polisi'nden yapılan açıklamaya göre; ülkenin Muttrah vilayetindeki Sultan Qaboos Limanı'nın 2,5 deniz mili (yaklaşık 4,6 kilometre) açığında, içinde 25 Fransız turistin bulunduğu tekne alabora oldu. Kazada 3 Fransız turistin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tıbbi müdahalede bulunulduğu aktarılırken, yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

