Yeni Dünya Düzeninde Türkiye Kutup Başı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu'na katıldı. Erdoğan şunları söyledi:ŞAHA KALDIRDIK: Büyük, güçlü, müreffeh, muzaffer ve muteber bir Türkiye için iş dünyamızla yol yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz. Toplu iğne dahi olsa, tenekeden dahi olsa, kendisi yapan, kendisi üreten bir Türkiye. Ekonomide de kendisine biçilen rolleri kabul etmeyen, tam tersine bunlara meydan okuyan bir Türkiye. Sanayide, ticarette, savunmada kendi göbeğini kendisi kesen güçlü bir Türkiye. Tek Parti döneminin zorlukları içinde satırlara dökülen bu tahayyülü, bugün fazlasıyla gerçeğe dönüştürmeyi başardık. Son çeyrek asırda, milletimizin desteği, iş dünyamızın da takdire şayan gayretleriyle Türkiye'yi her alanda şaha kaldırdık. Birileri halen hazmetmekte zorlansa da artık kendi teknolojisini üreten, tasarlayan, geliştiren ve bunları tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye gerçeği var.HER ALANDA ATILIM: 'Fabrikası yok' dedikleri milli elektrikli aracımız Togg, ülkemizin yanı sıra artık Avrupa'daki yolları da süslüyor. Mühendislik harikası savunma sanayii ürünlerimiz, dünyanın dört bir yanında büyük rağbet görüyor. Uçaklarımız, helikopterlerimiz, İHA ve SİHA'larımız, deniz platformlarımız ve daha nicesi, deyim yerindeyse, siparişlere yetişemiyor. Her alanda, büyük bir atılım içindeyiz.ENGELLERE RAĞMEN: Üstat Necip Fazıl'ın 80 yıl önce özlemini dile getirdiği ideallerin de ötesine geçen bir Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerliyoruz, hatta koşuyoruz. Bunu da öyle birilerinin ihsanıyla değil; önümüze çıkarılan engellere, ekonomimizi ve sanayimizi hedef alan kısıtlamalara rağmen başarıyoruz. 23 yılını şanla, şerefle tamamladığımız iktidarlarımız boyunca hep eserlerimizle, icraatlarımızla, somut projelerle konuştuk.YENİ DÜNYA DÜZENİ: Çok kutuplu yeni dünya düzeninde 'kutup başlarından' birisi Türkiye'miz olacak. Tıpkı komşumuz Suriye'de olduğu gibi fedakârlıklarımızın, emeklerimizin, tarihin ve vicdanın doğru tarafında durmanın semeresini toplayacağımız farklı bir döneme giriyoruz.Öte yandan Başkan Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. İran'da yaşanan hadiseleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın huzur ve istikrarını önemsediğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin İran'a dış müdahale senaryolarına hiçbir zaman olumlu yaklaşmadığını belirtti. Başkan Erdoğan, sorunların çözülmesinin ve bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesinin Türkiye'nin de menfaatine olduğunu söyledi.Türkiye'nin yolu da, bahtı da hamdolsun açıktır. Önümüzde yeni kapılar aralanacak. Karşımıza yeni fırsatlar çıkacak. Tahminlerimizin de ötesinde imkânlar belirecek. Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz daha da hızlanacak. Destanlarımızın ezberden okunacağı, zafer marşlarımızın tüm dünyada yankılanacağı, başarılarımızı dost-düşman herkesin konuşacağı; sonunda büyük ve güçlü Türkiye'nin olduğu yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolu da, son 23 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte alacağız.Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.Nasıl 13.5 yıl boyunca bizi eleştirenler, sırf ülkemize sığınan muhacirlere ensarlık yaptığımız için bizi topa tutanlar şimdi bize hak veriyorsa, emin olun, aynısı yarın çok farklı alanlarda yaşanacak. Bugün bizi sırf anlamadıkları için acımasızca eleştirenler, yarın büyük bir mahcubiyet içinde hakkımızı teslim edecek. Ülkemiz, milletimiz ve gençlerimiz için verdiğimiz mücadelenin değeri, gelecekte daha iyi anlaşılacak, daha net görülecek. Yavaş yavaş dünya bizim dediğimize doğru geliyor. Bizim küresel siyasete dair yıllardır yaptığımız eleştirilerin haklılığı bugün ortaya çıkıyor.Bölgemizde ve dünyada yaşanan hadiselere bakıp da umutsuzluğa veya endişeye kapılmayın. Artan ticaret savaşları, artan belirsizlikler, her gün bir yenisi patlak veren krizler sizi umutsuzluğa kesinlikle sürüklemesin. 'Godot'yu bekler' gibi, yıllardır Türkiye'nin krize, kaosa, kargaşaya, ekonomik olarak sıkıntıya girmesini bekleyen mandacı ekonomistlere asla kulak asmayın. Türkiye, bu zorlu süreci de alnının akıyla atlatacak.Bir dönem en büyük baş ağrımız olan enflasyon ve hayat pahalılığında da güzel sonuçlar alıyoruz. 2025 senesini yüzde 30.9 enflasyon oranıyla kapattık. Bu sene çok daha düşük oranları yakalayacağız. Enflasyonla mücadeleyi tek bir araçla değil; birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan kapsamlı politika adımlarıyla yönetiyoruz. 2026 yılında, attığımız adımlar; mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak; vatandaşlarımız hayat pahalılığının azaldığını günlük yaşamlarında daha fazla hissedecek, biraz daha rahatlayacaklar.