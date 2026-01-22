Sahte Polislere Operasyon! 9 Tutuklama...
9 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin operasyon neticesinde yakaladığı 10 şüpheliden 9'u tutuklanırken 3 milyon TL değerinde suçtan elde edildiği düşünülen mal varlığı ele geçirildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Kırşehir merkezli, Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.
Adreslerde aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden H.Y. ise serbest bırakıldı.
Ayrıca ele geçirilen ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edildiği bildirildi.
Bu kapsamda Kırşehir merkezli, Şanlıurfa, Sakarya, İstanbul, İzmir, Muğla, Adana, Gaziantep ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
3 MİLYON TL DEĞERİNDE MAL VARLIĞI ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlarda F.U.Y., H.Y., E.T., Ö.A., M.E.K., O.T., M.U.E., A.C., A.A.T. ve R.Y. yakalandı.
Adreslerde aramalarda yaklaşık 3 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
10 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen 10 şüpheliden 9'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden H.Y. ise serbest bırakıldı.
Ayrıca ele geçirilen ziynet eşyalarının sahiplerine teslim edildiği bildirildi.