  • USD: 43,22 - 43,29
  • EURO: 50,62 - 50,71
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pakistan'da Yangın! Can Kaybı Artıyor...

Pakistan’ın Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde 17 Ocak’ta çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60’a yükseldi.

Ekleme: 22.01.2026 - 09:52 Güncelleme: 22.01.2026 - 09:59 / Editör: Erhan Şimşek
Pakistan'da Yangın! Can Kaybı Artıyor...Pakistan'da bir alışveriş merkezinde 17 Ocak'ta çıkan yangının bilançosu, arama çalışmaları sonucunda ağırlaşıyor.

Karaçi kentindeki Gul Plaza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) 36 saatten fazla bir sürede söndürülen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi.

Güney Bölgesi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı (DIG) Asad Raza yaptığı açıklamada, alışveriş merkezinin asma katındaki bir dükkandan 30 cesedin çıkarıldığını söyledi.

Pakistan'da Yangın! Can Kaybı Artıyor...

'KENDİLERİNİ KİLİTLEMİŞLER'

Raza, 'Hayatlarını kurtarmak için kendilerini züccaciye dükkanına kilitlemişler.' dedi.

AVM'nin enkazında arama çalışmaları sürüyor.