Bursa'da Feci Kaza! Araç Ağaca Çarptı...

Bursa'nın İnegöl ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde Selahattin Y. yönetimindeki otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı.Kazanın ardından otomobildeki 4 kişi sıkıştı.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ekipler araçtaki Şilan Kızılveren ve Sena Arslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Otomobilin sürücüsü Selahattin Y. ve Onur C. ise sıkıştıkları yerden çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Cenazeler nöbetçi savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.