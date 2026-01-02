Japon Meclisinde Garip Talep!

Japonya'nın derdi de bu...Japonya'da Muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti'den Yasuko Komiyama, geçtiğimiz günlerde parlamentodaki kadınlar tuvaletinin yetersiz sayıda olması nedeniyle parlamento oturumları öncesinde tuvalet önünde uzun kuyruklar olduğunu gündeme getirdi.Komiyama, mevcut durumun 'sıklıkla rahatsız edici' olduğunu, kadın personel ve ziyaretçilerin tuvaletleri paylaşmak zorunda kaldığını ifade ederek 'Sesimi yükseltmek ve gelecekte kadınların parlamentonun yüzde 30'undan fazlasını elinde tuttuğu güne hazırlanmak istiyorum.' ifadelerini kullandı.Muhalif milletvekiline Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'den de destek geldi.Ekim ayında göreve gelen Takaichi'nin de aralarında bulunduğu 60 kadın milletvekili, parlamentodaki kadınlar tuvaleti sayısının artırılması için dilekçe verdi.Genel kurul salonu yakınlarında iki kabinli bir adet kadınlar tuvaleti, binanın tamamında ise toplamda 22 kabinli 9 kadınlar tuvaleti bulunurken bina genelinde toplam 67 kabin ve pisuvar bulunan 12 erkek tuvaleti olduğu ifade ediliyor.Ülkede 2009 yılında yapılan seçimde 465 sandalyeli Temsilciler Meclisi'ne 54 kadın milletvekili girmeyi başarırken bu sayı, 2024 yılının Ekim ayında yapılan seçimle 73'e yükseldi.Japonya Parlamentosu, 1945 yılında kadınlara oy kullanma hakkının verilmesinden 10 yıl kadar önce 1936 yılında inşa edildi.İlk kadın milletvekilleri ise 1946 yılında parlamentoya girdi.Kadın milletvekilleri Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin yaklaşık yüzde 16'sını, Temsilciler Meclisi'ndeki sandalyelerin ise yaklaşık üçte birini elinde tutuyor.