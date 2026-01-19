İstanbul Valiliği yeni tedbiri duyurdu! Trafiğe çıkış yasağı...
İstanbul Valiliği, "Kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle , kuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle getirilen ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağının bugün saat 16.00 itibarıyla sona ereceği bildirildi.
