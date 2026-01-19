İspanya'da Dehşet! 21 Ölü...

İspanya facia gibi bir kazaya sahne oldu.Hareket halindeki 2 hızlı tren raydan çıktı. İspanya basınında yer alan haberlere göre, kaza Kurtuba şehrine bağlı Adamuz bölgesinde yerel saat ile 19:45 sıralarında meydana geldi.Malaga'dan Madrid'e giden bir hızlı tren henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle raydan çıktı. Diğer hattan Huelva istikametine giden bir başka hızlı tren ise, kaza nedeniyle ani manevra yapmak zorunda kaldığı için devrildi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiği, 25'i ağır 100 kişinin yaralandığı açıklandı.İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, Madrid'deki Atocha istasyonunda düzenlediği basın toplantısında, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.Düz bir ray hattında böyle bir olayın yaşanmasının 'olağan dışı' olduğunu vurgulayan Puente, hattın Mayıs ayında yenilendiğine dikkat çekti.Kaza ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.Adamuz'a bir sahra hastanesi kurulduğu, askeri acil yardım birliğinden 37 askerin gönderildiği, dışarıda kalan yolcuların nakil işlemlerinin devam ettiği, çevredeki vatandaşların battaniye, yiyecek yardımı yaptığı aktarıldı.Öte yandan, Başbakan Pedro Sanchez, yarınki programını iptal etti.Sanchez, ABD merkezli sosyal paylaşım şirketi X'ten yaptığı paylaşımda da 'Adamuz'da raydan çıkan iki yüksek hızlı trenin karıştığı kazayı yakından takip ediyoruz. Hükümet, yolculara yardımcı olmak için diğer ilgili yetkililer ve acil servislerle birlikte çalışıyor.' ifadelerini kullandı.Madrid'den Malaga'ya doğru giden trenin vagonlarının raydan çıkmasına neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.