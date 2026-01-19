Bisiklet Hırsızı Pes Dedirtti! ' Dayanamadım... '

Seyhan ilçesinde yabancı uyruklu 17 yaşındaki A.M., farklı tarihlerde apartman ve iş yeri önlerine bırakılan 4 bisikleti çaldı. Polis tarafından yakalanan ve sorgusunda "Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım" diyen şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde evine dönen Mehmet Ç., bisikletini apartman girişinde kilitleyip, dairesine çıktı.Bulvarda yürüyen Suriye uyruklu A.M., kilidini açtığı bisikleti çalıp, üzerine binerek bölgeden ayrıldı.O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bisikletini bıraktığı yerde bulamayınca çalındığını anlayan Mehmet Ç., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti.Ekipler ayrıca şüphelinin, farklı tarihlerde 3 bisiklet daha çaldığını belirledi.Polis, saklandığı adrese yaptığı baskında A.M.'yi gözaltına aldı.Evinde yapılan aramada, şüphelinin çaldığı bisikletler ise bulunamadı.Emniyete götürülen A.M., sorgusunda, 'Bisikletlere ilgim olduğu için dayanamayıp, çaldım.' dedi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.