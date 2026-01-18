Meteoroloji Uyardı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE °C, 5°CÇok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıİSTANBUL °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 12°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluISPARTA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 0°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, -5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlıKONYA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, -1°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıDÜZCE °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSİNOP °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıRİZE °C, 6°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, -5°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, -1°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlıVAN °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATMAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıGAZİANTEP °C, 5°CÇok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıMARDİN °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı