İşte iPhone 18!

Apple dünyasında sızıntılar durmaksızın devam ederken, ünlü analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan yeni iddialar, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Paylaşılan son raporlar ve görseller, Apple'ın gelecekteki amiral gemisi serisi iPhone 18 ailesi ve merakla beklenen katlanabilir modeli hakkında oldukça detaylı teknik veriler sunuyor. Sızdırılan bu bilgilere göre Apple, donanım tarafında çok ciddi bir performans artışına gitmeye hazırlanıyor.Paylaşılan görsellerde dikkat çeken ilk detay, serinin güç kaynağı ile ilgili. Hem iPhone 18 Pro modellerinin hem de iPhone Fold isimli katlanabilir cihazın, A20 Pro çip ile güçlendirileceği belirtiliyor. Bu güçlü işlemciye, çoklu görevlerde ve yapay zeka işlemlerinde performansı artıracak olan 12GB RAM kapasitesinin eşlik edeceği görülüyor. Bağlantı tarafında ise cihazların Apple C2 modem teknolojisini kullanacağı ve bu sayede çok daha hızlı ve verimli bir veri bağlantısı sunacağı iddia ediliyor.Kamera ve malzeme kalitesi tarafında da önemli veriler mevcut. Pro modellerinin arka tarafında üçlü 48MP kamera kurulumu yer alırken, ön tarafta 18MP selfie kamerası bulunacak. İlginç bir şekilde, Pro modellerinin gövde malzemesi olarak Alüminyum kullanılacağı bilgisi yer alıyor. Güvenlik tarafında ise bu modellerde yine Face ID teknolojisinin kullanılmaya devam edileceği görülüyor.Sızıntının en heyecan verici kısmı şüphesiz iPhone Fold. Katlanabilir modelin açıldığında 7.8 inç, kapandığında ise 5.3 inç büyüklüğünde ekranlara sahip olacağı iddia ediliyor. Pro modellerinden farklı olarak bu cihazda Face ID yerine Touch ID kullanılacağı ve malzeme yapısının Titanyum ve Alüminyum karışımından oluşacağı belirtiliyor. Ayrıca iPhone Fold'un çift 48MP arka kamera ve çift 18MP ön kamera ile geleceği söyleniyor. Tüm bu modellerin tanıtım tarihi olarak ise klasikleşmiş olan Eylül ayı işaret ediliyor.