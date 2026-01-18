Google'dan Müjde!

Google, yapay zeka reklamcılığı yarışında tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Şirketin Küresel Reklamlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dan Taylor, Gemini uygulamasında reklam gösterme planları olmadığını resmen açıkladı. Bu açıklama, tam da rakip OpenAI'ın ChatGPT içinde reklam testlerine başlayacağını duyurduğu bir dönemde geldi. İki teknoloji devi, kullanıcılarına yaklaşım konusunda temel bir stratejik ayrım yaşıyor.OpenAI, haftalık 800 milyon kullanıcısı olan ChatGPT'nin ücretsiz sürümünden gelir elde etmeye çalışırken, Google farklı bir yol izliyor. Google, yapay zeka asistanını ticari öğelerden uzak tutmanın kullanıcı güvenini ve rekabet avantajını koruyacağına inanıyor. Taylor, Arama motoru ve Gemini'yi rolleri birbirinden tamamen farklı olan, birbirini tamamlayıcı araçlar olarak tanımlıyor.Google'a göre Arama motoru, yeni ürünler veya hizmetler gibi ticari ilgileri keşfetmeye yarıyor. Ancak Gemini, kullanıcıların görevleri oluşturmasına, analiz etmesine ve tamamlamasına odaklanan kişisel bir asistan olarak konumlanıyor. Bu nedenle Google, reklam çalışmalarını doğrudan Gemini yerine, aylık 2 milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren AI Overviews (Yapay Zeka Özetleri) gibi arama tabanlı ürünlerine yönlendiriyor.Öte yandan OpenAI, ABD'deki kullanıcılar için ChatGPT yanıtlarının altında reklam testlerine başlayacağını duyurdu. Şirket ayrıca, içinde reklam barındıran ve aylık 8 dolar ücreti olan ChatGPT Go isimli yeni bir abonelik katmanını da başlattı. Sadece aylık 20 dolar veya daha fazla ödeme yapan premium aboneler reklamsız deneyime devam edebilecek. Teknoloji analistleri, OpenAI'ın bu hamlesinin kullanıcıları reklamsız bir deneyim sunan Gemini'ye itebileceğini öngörüyor.