Kara yolunda korkutan heyelan! Ulaşım durdu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde mahalle bağlantı yolunda heyelan meydana geldi. Olay sonrası bölgede trafik dururken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Ekleme: 17.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 17.01.2026 - 13:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Koğukpelit Mahallesi ile Kirazlı Mahallesi arasında bulunan bağlantı yolunda, etkili olan kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Toprak kayması sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR OLUŞTURULDU
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, alternatif güzergahlar kullanılması yönünde uyarı yapıldı.

Heyelanla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. Hususa ilişkin olarak açıklama yapan Koğukpelit Mahalle Muhtarı Davut Alemdar, 'Bu yol daha öncede kapandı ama böyle değildi. Yol şuanda ulaşıma kapalı, en kısa zamanda trafiğe açılacaktır' dedi.