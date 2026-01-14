Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı!

Yozgat'ta iki otomobilin çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut Ç. idaresindeki otomobil, A.B.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne, kazada yaralanan diğer kişi ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Yaralılardan durumu ağır olan M.Ç. hastanede yapıl tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.