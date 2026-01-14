Meteoroloji Uyardı! Kar İçin Tarih...
Meteoroloji 14 Ocak 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Ayrıca Pazar günü itibariyle İstanbul'a kar geri dönüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya haric), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlede kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA -5°C, 9°C
Çok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
Ayrıca Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı yapıldı.
KIRKLARELİ -1°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA -3°C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 3°C, 11°C
Çok bulutlu
ANTALYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 0°C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA -5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) Sivas çevrelerinin, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -5°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -5°C, 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -10°C, 1°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DÜZCE -4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP 1°C, 7°C
aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -4°C, 4°C
Çok bulutlu
RİZE 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN -2°C, 6°C
aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
TRABZON 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya haric) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -8°C
Aralıklı kar yağışlı
KARS -12°C, -8°C
Aralıklı kar yağışlı
MALATYA -10°C, -2°C
Çok bulutlu
VAN -4°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.
BATMAN 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR -1°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MARDİN 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı