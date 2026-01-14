Meteoroloji Uyardı! Kar İçin Tarih...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Malatya haric), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Eskişehir, Sivas ve Tokat çevrelerinin yağışlı; kıyıların karla karışık yağmurlu, iç kesimlerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların, batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlede önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz'de güneyli, diğer yerlede kuzey ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt'in doğu ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, tipi vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar yağışlı, İstanbul'un hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.BURSA -5°C, 9°CÇok bulutlu, kuzey ve doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇANAKKALE 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 3°C, 9°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurluAyrıca Meteoroloji'nin 5 günlük raporunda İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı yapıldı.KIRKLARELİ -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege'de kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ -1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA -3°C, 12°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA 3°C, 11°CÇok bulutluANTALYA 6°C, 17°CParçalı ve çok bulutluHATAY 0°C, 10°CÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıISPARTA -5°C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam (Salı) Sivas çevrelerinin, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA -5°C, 1°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR -5°C, 2°CÇok bulutlu, öğleden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ -13°C, -3°CParçalı ve çok bulutluKONYA -5°C, 3°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU -10°C, 1°CÇok bulutlu ve sabah saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıDÜZCE -4°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıSİNOP 1°C, 7°Caralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıZONGULDAK 0°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA -4°C, 4°CÇok bulutluRİZE 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıSAMSUN -2°C, 6°Caralıklı karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıTRABZON 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin (Malatya haric) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -13°C, -8°CAralıklı kar yağışlıKARS -12°C, -8°CAralıklı kar yağışlıMALATYA -10°C, -2°CÇok bulutluVAN -4°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, bölgenin güneyinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer buzlanma ve don bekleniyor.BATMAN 0°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDİYARBAKIR -1°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıGAZİANTEP -3°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu,MARDİN 2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı