Eşinden Kaçtı Camiye Sığındı!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi Divan Sokak'ta bulunan sitede, 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede korkunç bir olay meydana geldi.Ahmet Y. ile eşi Sevinç Y. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi ile Ahmet Y., şişe ile eşinin başına vurarak yaralayıp, darbetti.Ahmet Y., daha sonra 10 yaşındaki kızını da yanına alıp, evden çıkmaya çalışan Sevinç Y.'ye evin içinde tabanca ile ateş açtı.Kurşunların isabet etmediği Sevinç Y. ile kızı, sitenin yakınındaki Edebali Camisi'ne sığınırken o anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı Sevinç Y. ile kızı, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Sevinç Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ahmet Y. evinde yakalandı.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.