Kıyafet Kavgası Kanlı Bitti!

Kocasinan ilçesinde iddiaya göre yolda karşılaştığı yabancı uyruklu 3 kardeşin kıyafetlerine laf ederek bıçakla saldıran yabancı uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalandı.

Kayseri'de kıyafet tartışmasının faturası ağır oldu...Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu P.M., yolda karşılaştığı yabancı uyruklu kardeşler A.K., A.M. ve S.M.'nin iddiaya göre kıyafetlerine laf etti.P.M., daha sonra 3 kardeşe bıçakla saldırdı.Kardeşlerden A.K. ve A.M. bıçakla yaralanırken, S.M. ise darp sonucu yaralandı.P.M. olay sonrası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak P.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Yaralanan üç kardeş ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesi P.M. kısa sürede yakalandı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.