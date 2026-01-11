847 Yıllık Köprüye Beyaz Süs!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde yer alan ve Artuklu mimarisinin önemli örneklerinden biri olan Haburman Köprüsü, yaklaşık 847 yıldır ayakta durarak geçmişle bugün arasında köprü kuruyor. İlçede son günlerde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi yapı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Yaklaşık 8 asrı aşkın süredir varlığını koruyan Haburman Köprüsü, taş işçiliği ve mimari zarafetiyle dikkat çekiyor. Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete tanıklık eden köprü, hem bölge halkını hem de ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.Dört mevsim farklı renk ve dokularla öne çıkan tarihi köprü, özellikle kış aylarında karla kaplanan çevresiyle tarih ve doğa tutkunlarının ilgi odağı oluyor. Haburman Köprüsü, beyaz örtüyle birleşen tarihi silueti sayesinde fotoğraf meraklıları için de eşsiz manzaralar sunuyor.