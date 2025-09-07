Uçan Karakol! TSK'nın Gözbebeği...

Adını, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ilk hava harp şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'den alan ve Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde konuşlu bulunan Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı, Türkiye'nin mavi vatandaki hak ve menfaatlerini başarılı görevler ile koruyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli konumunda bulunan Deniz Hava Komutanlığı bünyesindeki P-72 Deniz Karakol Uçağı, adeta ülkenin gökyüzündeki kalesi olarak görev yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birliklerinden 301. Deniz Hava Filo Komutanlığı ise bu stratejik gücün sahadaki yansıması olarak öne çıkıyor.Filo, envanterindeki modern deniz karakol uçakları ve bunların sahip olduğu üstün teknoloji sensör ve silah sistemleriyle donanmanın caydırıcı gücünü gökyüzüne taşıyor.Potansiyel tehditlerin tespiti, deniz haydutluğu ve her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele gibi genel görevlerinin yanı sıra deniz karakol uçağı, Türkiye'nin stratejik enerji hamlelerine de havadan kalkan oluyor.Karadeniz'de aktif görev yapan Fatih, Yavuz, Kanuni gibi milli sondaj gemilerinin üzerinde düzenli keşif ve gözetleme uçuşları icra eden filo, hem muhtemel tehditlere karşı caydırıcılık sağlıyor hem de gemi personeline ve Türk milletine her an yanlarında oldukları mesajını en güçlü şekilde hissettiriyor.MELTEM-III Projesi kapsamında, 6 deniz karakol uçağının yapısal ve elektriksel tadilatı ile sistem testleri, entegre lojistik destek aktiviteleri, TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından ise detay parça üretimi, yapısal ve elektriksel tadilatı ile sistem testleri, malzeme tedariki, yer ve uçuş testleri desteği, entegre lojistik destek aktiviteleri yapıldı. ASELSAN tarafından da sistem tedariki sağlandı.Uçaklarda Milsoft tarafından geliştirilen Link 11 ve Link 16 sistemleri bulunurken, deniz karakol yer istasyonu ise HAVELSAN tarafından P-72 uçaklarına destek verecek şekilde güncellendi.Deniz karakol uçakları denizaltı tespiti için ise çok gelişmiş sistemlere sahip. Uçaklar, su üstündeki ya da şnorkel yapmış bir denizaltıyı kilometrelerce uzaktan tespit ediyor. Aynı zamanda ise yüzlerce su üstü hedefini izleyebilen radarlar ile donatılmış durumda. Su üstü ile bağlantısı bulunmayan denizaltıların tespiti için de sonoboylara sahip. Sonoboylar gönderdiği ses dalgaları ya da denizaltıdan gelen ses dalgalarını değerlendirerek düşman denizaltısını tespit ederek, deniz karakol uçağına bildiriyor. Daha sonra ise tespit edilen düşman denizaltısının imha süreci başlıyor.301. Filo'nun öncülüğünde gökyüzünde adeta ülkenin kalesi olan deniz karakol uçaklarının operasyonel başarısının temelinde, ileri teknolojiye sahip sistemlerin yanı sıra personelin yüksek vazife bilinci ve motivasyonu yatıyor. Personelin üniformalarında gururla taşıdığı filo arması, birliğin ortak kimliğini ve göreve olan adanmışlığı simgeliyor.Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda görevli Deniz Pilot Binbaşı Abbas Ersen Kanat, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) yaptığı açıklamada, zorlu ve stratejik görevlerini anlattı. İcra ettikleri keşif, gözetleme ve karakol görevinin temel amacının Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini korumak ve güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Kanat, 'Karakol uçağı filosu olarak temel görevimiz, ülkemizin denizlerdeki menfaatlerini korumak ve güvenliğini sağlamak, yetkisiz veya yasa dışı faaliyetleri gözlemleyerek ve gerekli hukuki ve cezai tedbirleri almak için yetkili makamlara bildirmektir' dedi.Bu kapsamda mavi vatanda sürekli karakol uçuşları icra ettiklerini belirten Kanat, şunları kaydetti:'Öncelikle görevlerimiz arasında keşif gözetleme ve karakol faaliyetleri yer almaktadır. Mavi vatanda karakol uçuşları icra ederek deniz trafiğini, şüpheli ve tehlikeli gemileri, yasa dışı ve sualtı tehditlerini tespit ederek durumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulunmaktayız. Denizaltı Savunma Harbi kapsamında ise deniz karakol uçaklarımızın sahip olmuş olduğu radar, sonoboy gibi gelişmiş sensör sistemlerini kullanarak denizaltıların tespit, takip etme ve gerekirse etkisiz hale getirme görevlerini icra edebilmekteyiz. Bunlara ilave olarak arama kurtarma görevlerinde de aktif rol oynamakta, denizde kaybolan veya yardım çağrısı yapan unsurlara hızlı şekilde ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine destek olmaktayız.'Görevlerini icra ederken kendilerini motive eden en önemli etmenlerden de bahseden Binbaşı Abbas Ersen Kanat, milletin varlığını ve sevgisini hissetmenin kendilerine güç verdiğini söyledi. Kanat, 'Bizleri en çok motive eden unsur mavi vatan semalarında icra ettiğimiz her görevde ülkemizin bekası ve menfaatlerini korumamızda bize güven duyan milletimizin varlığını ve sevgisini hissetmektir' diye konuştu.Uçuşlar sırasında elde edilen somut başarıların motivasyonlarını en üst seviyeye çıkardığını dile getiren Kanat, duygularını şu sözlerle ifade etti:'Ayrıca uçuşlarımız esnasında elde ettiğimiz somut başarılar, örneğin şüpheli bir teması tespit etmek, denizaltı tespitini gerçekleştirmek, balıkçı teknelerine yapılan operasyonlara katılmak veya arama kurtarma görevinde bir can kurtarmak, motivasyonumuzu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Şöyle düşünün, yaşıtlarımın çoğu gibi benim de evlatlarım var. Her uçuş görevinden dönerken, eğer kötü bir olayla karşılaşmışlarsa, onların benimle gurur duyduklarını ve yaşayabilmeleri için gerekli güvenliğin sağlanmasına katkı yaptığımı bilmek bana ve tüm uçuş arkadaşlarıma büyük bir gurur vermektedir'Ekip ruhunun görevlerin temel taşı olduğuna da dikkat çeken Binbaşı Kanat, 'Deniz karakol görevlerinde tek başımıza değil, bir ekip olarak çalışmaktayız. Bu birliktelik ve dayanışma ruhu icra ettiğimiz görevlere yönelik hissettiğimiz aidiyet duygusunu en üst seviyeye çıkarmaktadır. Uluslararası görevlerde ve tatbikatlarda ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmak da bizim için ayrı bir gurur ve onur kaynağı olmaktadır' ifadesini kullandı.