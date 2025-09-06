Nuray Başaran'dan Özgür Özel'e sert yanıt! 'Korkmuyorum devam edeceğim'

Beyaz TV'de Türker Akıncı'nın moderatörlüğünde yayınlanan 'Şimdi Ne Olacak?' programında TYT Türk Haber Grup Başkanı Nuray Başaran, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başaran, aldığı tehditlere rağmen “Korkmuyorum, sonuna kadar gideceğim” dedi.Nuray Başaran, Özgür Özel'in kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi:“Özgür Bey bana arada hakaret ediyor ya, ben bu aracıyla ilgili biraz hor kullanılmış diye bir cümle kullanmıştım tanıtım yaparken. Nasıl hor kullanıldığı kayıtlarda var. Onun için bana bir takım şeyler söylüyor. Gazeteci olmadığımı iddia ediyor, müsvedde falan diyor.”Programın moderatörü Türker Akıncı'nın, “Nasıl hor kullanmış?” sorusu üzerine Başaran şu yanıtı verdi:“Seyircilerimiz yakında görecek. Öyle bir televizyon kanalına çıkarak meydanlarda bir gazeteciyi hedef göstererek işte benim susmamı sağlayamaz Özgür Özel. Korkmuyorum, devam edeceğim Özgür Özel.”Akıncı'nın, “Peki, Nuray Başaran tehdit ediliyor musunuz?” sorusuna Başaran, “Ediliyorum, çok edildim. Ekranlardan da Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şeyler söylüyor ama benim için önemli değil. Bizler gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz. Zaman zaman bu tür tehditlerle de karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz gene kurultay sürecinde bizim evimizle ilgili Ankara'daki bir problem yaşamıştık. Sorun değil benim açımdan.” şeklinde yanıt verdi.Türker Akıncı'nın, “Aziz İhsan Aktaş röportajlarını yayınladıktan sonra” sözleri üzerine Nuray Başaran şu ifadeleri kullandı:“Aldık tehditler ama yani sorun değil. Benim açımdan şu önemli. Ben gazeteciyim. Halkı bilgilendirmekle ilgili bir şeyim var. Hedefim var. Her ne olursa olsun bizler halkı doğru bilgilendirmek mecburiyetindeyiz. Bu yolda tabii zor bir yol olabiliyor zaman zaman. Bunun hiç önemi yok.”Tehditler yerine hukuki yolların kullanılmasını isteyen Başaran, şu sözleri kaydetti:“Ben şunu isterim. Tehdit, saldırı, hakaret yerine benim haberim yanlışsa mahkemeye gitsinler, dava açsınlar, belgeleri sorsunlar, verelim. Yani bu noktada mücadeleye varım ama onların yaptığı mücadele maalesef bu şekilde, bu yöntemlerle olmuyor.”Başaran, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:“Bizim susmamız mümkün değil. Ben buradan da kendilerine söylüyorum boşuna tehdit etmeyin. Ben korkmuyorum. Sonuna kadar gideceğim.”