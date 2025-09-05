En Mutlu İş Yerleri! Zirvede O Market...

Çalışan mutluluğu, günümüz iş dünyasında verimlilikten yaratıcılığa kadar pek çok alanda belirleyici bir faktör haline geldi. Bu noktada şirketlerin yalnızca ekonomik başarıları değil, çalışanlarına sundukları çalışma ortamı da giderek daha fazla önem kazanıyor.Tam da bu ihtiyaca ışık tutan yönetim danışmanlığı firması Happy Place To Work, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en mutlu iş yerlerini açıkladı.2025 yılı verilerine göre yapılan değerlendirmede, özellikle 1000 ve üzeri çalışanı bulunan büyük ölçekli şirketler dikkat çekti.Çalışan deneyimi, iş–yaşam dengesi, motivasyon, aidiyet duygusu ve yönetim yaklaşımları gibi kriterler üzerinden yapılan ölçümlerde öne çıkan firmalar, sadece başarılarıyla değil, çalışanlarına verdikleri değerle de fark yarattı.Gündemde büyük bir ilgi odağı haline gelen listede yer alan şirketler dikkat çekti. İşte, Türkiye'nin en mutlu iş yerleri…1-BİM2- MİGROS3- THY4- TUSAŞ5- GRATİS6- METRO7- ÖZDİLEK HOLDİNG8- TEI TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.8- TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI9- PENTİ