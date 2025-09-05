Büşra Nur Danışment Kimdir? Nerede Çalışmaktadır?

Aslen Denizlili olan Büşra Nur Danişment, medya dünyasında yükselen genç kuşak temsilcileri arasında yer alıyor.12 Eylül doğumlu olan ve dikkat çeken bir kariyer yolculuğu bulunan Danişment, eğitimini İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı. 2019 yılında mezun olan genç gazeteci, üniversite yıllarında edindiği tecrübelerle kariyerine sağlam adımlar attı.Öğrencilik döneminde birçok film ve dizi setinde yönetmen asistanı olarak görev alan Danişment, aynı zamanda İÜWEBTV'de gönüllü sunuculuk ve spikerlik yaptı.Böylece hem kamera arkasında hem de kamera önünde tecrübe kazanarak medya sektöründe kendini geliştirdi.Profesyonel habercilik kariyerine 2021 yılında Beyaz TV Ana Haber bünyesinde muhabir olarak başlayan Danişment, kısa sürede ekranlarda kendine yer edindi. Çalışkanlığı, enerjisi ve haberciliğe olan tutkusu ile dikkat çeken genç muhabir, izleyiciler ve meslektaşları tarafından beğeni topluyor.Büşra Nur Danişment'in hedefi, habercilik alanında daha büyük başarılara imza atarak Türkiye'nin önde gelen medya isimlerinden biri olmak.