Uşak'ta Fabrika Yangını!

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi 5. Çanlı Sokak'ta bulunan bir tekstil deposunda ve fabrikada yangın çıktı.Edinilen bilgilere göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.