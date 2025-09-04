Uşak'ta Fabrika Yangını!

  • USD: 41,09 - 41,16
Uşak'ta tekstil deposunda ve fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.