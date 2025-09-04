Google çöktü mü, ne zaman düzelecek? 4 Eylül 2025 Google erişim problemi yaşıyor!

4 Eylül 2025 sabahından itibaren bazı bölgelerde kullanıcılar Google’a erişim sorunu bildirmiştir. Ancak Google’ın resmi çalışma durum panellerine göre (Search ve Workspace Dashboard), hiçbir küresel ya da geniş kapsamlı kesinti tespiti yapılmamıştır. Erişim sorunları büyük olasılıkla bölgesel teknik veya altyapısal aksaklıklardan kaynaklanmaktadır. Peki; 4 Eylül 2025 çöktü mü, ne zaman düzelecek, neden açılmıyor?

Google çöktü mü 4 Eylül 2025 sabah saatlerinde sosyal medyadan sorulmaya başladı. Dünyanın en çok kullanılan arama motorunda arama yapılmadığı gibi platforma bağlı pek çok araç da kullanılmaz halde. Peki; Google düzeldi mi, ne oldu?GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?Dünya genelinde milyonların kullandığı Google arama motorunda erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar sosyal medyadan hata bildirirken Youtube, G-mail gibi platformlardan da tek tek erişim problemi haberi geldi.BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA!Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 'Google , Android ve bağlı servislerinde Türkiye ve Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G'nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.' dedi.GOOGLE DÜZELDİ Mİ?Google çöktü sorununu bildiren kullanıcılar sosyal medya üzerinden arama motorunun resmi hesaplarını ve açıklamaları kontrol ediyordu.Kullanıcılar tarafından arama motorunda yaşanan erişim problemlerinin düzeldiği bildiriliyor.