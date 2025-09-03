Birol Dovanbek'i babası mı öldürdü?

Zonguldak'ta 12 Ağustos'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği şüpheli ölüm olayında, 27 yaşındaki Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek ile birlikte kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, acılı anne Birsel Çirkinköse ve Birol Dovanbek'in eşi Özgül Dovanbek Müge Anlı'nın ATV ekranlarında yayınlanan programına çıkarak şok edici iddialarda bulundu.Olay gecesi otelde kalan akraba Mızrak Köse, yaşananları canlı yayında anlattı. Köse, gece saatlerinde Cemal Dovanbek'in ağlama sesleriyle uyandığını ve odaya girdiğinde büyük bir şok yaşadığını belirtti. “Oda resmen savaş alanına dönmüştü. Her yer dağınıktı, Birol iki yatak arasında yüzüstü yatıyordu. Yüzü mosmordu, hareket etmiyordu” dedi. Köse ayrıca, Birol'un yüzünde darp izleri gördüğünü de ekledi.Müge Anlı, canlı yayında 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine geldiklerinde hazırladıkları ilk raporu paylaştı. Rapora göre ekipler sabah saat 06:15'te otele ulaştı. Birol'un vefat etmiş olduğu belirlendi. İlk muayeneyi yapan doktor, ölüm katılığı oluştuğunu ve ölümün şüpheli olduğunu not etti. Ayrıca, Birol'un vücudunda darp izleri olduğu, odada çok sayıda ilacın dağılmış şekilde bulunduğu belirtildi. Baba Cemal Dovanbek'in ise yasaklı madde etkisinde olduğu yönünde şüpheler oluştu.Cemal Dovanbek suçlamaları kesin bir dille reddetti. “Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben böyle bir şey yapmadım. Eğer şiddet olsaydı otel çalışanları duyardı” diyerek kendini savundu. Ancak Müge Anlı'nın paylaştığı adli bilgilere göre, Birol Dovanbek'in kafatasında kırıklar bulunuyor. Anlı şu sözlerle duruma tepki gösterdi:Acılı Anne: “Benim Oğlumu O Eski Kocam Öldürdü”Yayına katılan anne Birsel Çirkinköse, eski eşi Cemal Dovanbek'in yıllardır tehditler savurduğunu iddia ederek “Ben senin ciğerini yakacağım” dediğini ve sonunda da oğlunu öldürerek bunu gerçekleştirdiğini söyledi. “Ben yaşayan bir ölüyüm” diyen acılı anne, Cemal Dovanbek'in zaman kazanmak için sürekli çelişkili ifadeler verdiğini belirtti.Eşi Özgül Dovanbek:Birol Dovanbek'in eşi Özgül Dovanbek ise gözyaşları içinde eşinin ölümünü şu sözlerle anlattı:“Cemal Dovanbek olayları çarpıtıyor. Darp izlerini neden açıklayamıyor? Birol'u o öldürdü.