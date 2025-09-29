Havada Karada Suda Yerli Motor Devri!

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde her geçen gün önemli adımlar atıldı.Doğru yatırımlarla modern bir ulusal savunma altyapısının oluşturulması için yoğun çaba harcanıp, hayati alanlarda oldukça başarılı sonuçlar alındı.Türk savunma sanayii şirketleri de, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken ulaşılan ekonomik büyüklükler, şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde üst sıralara taşıdı.Özellikle Türk SİHA'larının Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'daki başarısı, dünya ülkelerinin sipariş talepleriyle sonuçlandı.Bundan yıllar önce Türkiye'nin silah üretmesi bir kenara; NATO ve Amerika'dan izinsiz başka bir ülkeden silah alması bile hayal edilemezdi.Motor konusundaki strateji ve eylem planları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından oluşturulan Gaz Türbinli Motor Yol Haritası, Kara Araçları İçin Güç Grubu Yol Haritası, Milli Dizel Deniz Motorları Yol Haritası ve Milli Deniz Tipi Elektrikli Tahrik Sistemleri Yol Haritası doğrultusunda sürdürülüyor.Motor geliştirme projeleri kapsamında, ihtiyaç duyulan askeri motorların yerli ve milli imkanlarla karşılanması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.Atılan adımlarla, milli platformların motor gibi kritik bir alt sistemdeki yurt dışı bağımlılığının sonlandırılması hedefleniyor.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün verdiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara unsurlarının kullandığı VURAN ve KİRPİ araçlarına TUNA motorunun entegrasyonu tamamlandı, yerli motorlu araçlar envantere girdi.Tank taşıyıcı ve lojistik araçları için geliştirilen AZRA Gen-2 test faaliyetleri başarıyla devam ediyor.Yeni nesil paletli araçlarda görev yapacak UTKU motoru ve ALTAY tankı için geliştirilen BATU motorunun geliştirme ve test faaliyetleri tamamlandı, hem UTKU hem BATU'nun transmisyon test çalışmaları da başarıyla sürdürülüyor.İnsansız hava araçlarında Bayraktar TB3'e güç veren PD200 motoru envantere girdi, ANKA ve AKSUNGUR'a entegre edilen PD170 motoru ile test faaliyetleri devam ediyor, KARGI İHA için PG50 motoru ile bağımsız kabiliyetler elde edildi.GÖKBEY helikopterinde kullanılacak milli TS1400 turboşaft motorunun sertifikasyon testleri devam ediyor, seri üretim çalışmaları da başarıyla yürütülüyor.Füze ve mühimmatlardan ATMACA ve SOM için KTJ3200, ÇAKIR için KTJ1750, KARA ATMACA için KTJ3700 jet motorları geliştirildi ve başarıyla kullanılıyor.İlaveten, yeni nesil füze motorları geliştirme çalışmaları devam ediyor.Deniz platformlarından Marlin SİDA için LEVEND motoru, ULAQ SİDA için Marin X7 entegrasyonları yapıldı.MİLGEM gemileri için MAVİ BATU bağımsız çözümünün hayata geçirilmesi için test faaliyetleri tamamlandı.Jet motorları ve ileri aşama faaliyetleri kapsamında ANKA-III için geliştirilen TF6000 turbofan motoru başarıyla çalıştırıldı, KIZILELMA için TF10000 geliştirme çalışmaları devam ediyor.Milli Muharip Uçak KAAN'ın ana motoru TF35000 ve yardımcı güç ünitesi APU60 için geliştirme faaliyetleri başarıyla sürüyor.Türkiye, motor teknolojilerinde oluşturduğu bu geniş yelpazeyle kara, hava, deniz ve füze sistemlerinde ihtiyaç duyulan kritik kabiliyetleri artık yerli ve milli imkanlarla karşılamaya başladı.