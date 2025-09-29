Altın Rekorla Başladı! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükselirken, gün içinde 3 bin 799 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!