  • USD: 41,42 - 41,49
  • EURO: 48,35 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın Rekorla Başladı! İşte Fiyatlar...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde alış ve satış fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatları haftaya tarihi bir rekorla başladı. Spot altın, pazartesi günü Asya seansında yüzde 0,9 artışla ons başına 3 bin 794 dolara yükselirken, gün içinde 3 bin 799 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Peki, bugün Cumhuriyet, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları!

Ekleme: 29.09.2025 - 08:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 08:58 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Habertürk
Altın Rekorla Başladı! İşte Fiyatlar...Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2025 Pazartesi günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde altın yukarı hareketine devam ediyor. Altının ons fiyatı zayıflayan dolar ve Fed'in bu yıl faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki artan beklentilerle bu sabah 3800 dolar sınırına dayandı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın da rekor kırdı. Altının gram fiyatı 5 bin 80 lirayı aşarak tarihi rekorunu yeniledi. Peki, bugün çeyrek ve gram altın ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 güncel altın fiyatları...

Altın Rekorla Başladı! İşte Fiyatlar...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.085,3470

Satış: 5.085,9890

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.794,44

Satış: 3.795,17

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.136,6200

Satış: 8.315,5500

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 32.546,2200

Satış: 33.160,6500

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 34.009,00

Satış: 34.199,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 16.222,30

Satış: 16.631,14

Altın Rekorla Başladı! İşte Fiyatlar...

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 32.546,31

Satış: 33.160,56

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 34.172,68

Satış: 35.032,08

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.870,15

Satış: 3.910,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.759,49

Satış: 4.964,11

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 84.709,00

Satış: 85.301,00