O Modelde Bir Sorun Daha!

Yeni piyasaya sürülen iPhone 17 serisi ve iOS 26'daki sorunlar devam ederken, şimdi de kullanıcılar önemli bir yazılım engeliyle karşı karşıya. Bazı iPhone 17 sahipleri, Apple Intelligence özellik setini cihazlarına indiremiyor. Bu durum; Genmoji, Image Playground, Yazma Araçları gibi yapay zeka destekli temel Apple Intelligence işlevlerine erişimi tamamen kesiyor.Kullanıcılar, cihazlarının yazılımı indirme işlemini tamamlayamadığını bildiriyor. Bu aksaklık, iPhone 17 serisinin zaten karşılaştığı sorunlar listesine bir yenisini ekledi. Edindiğimiz bilgiye göre, Apple destek ekipleri bu indirme hatasının farkında.Ancak, teknoloji devinin sorunu gidermek için nasıl bir yol izleyeceği henüz netleşmedi. Apple'ın sunucu tarafında bir düzenlemeyle mi yoksa yeni bir iOS güncellemesi ile mi bu kritik hatayı düzelteceği şu an için belirsiz.Öte yandan, Apple'ın şu anda iOS 26.0.1 güncellemesi üzerinde çalıştığı biliniyor. Ayrıca, Apple Intelligence'ı Türkiye'deki kullanıcılara getiren iOS 26.1 beta sürümü de kısa süre önce yayınlandı.iPhone 17 serisinde karşılaşılan tek sorun Apple Intelligence indirme hatası değil. Özellikle iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleri, çeşitli donanım ve bağlantı sorunlarıyla kullanıcıları zor durumda bıraktı.Kullanıcılar bu cihazlarda çizilme iddiaları, kamera sorunları, WiFi ve CarPlay bağlantısının beklenmedik şekilde kesilmesi gibi çok sayıda problemle karşılaştıklarını rapor etti. Bu yeni indirme sorunu, zaten sorunlu bir lansman süreci geçiren yeni serideki memnuniyetsizliği artırıyor.