Batman'da madde krizine girdiği iddia edilen kişi cami tuvaletinin camlarını parçaladı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan şahısa ilişkin inceleme başlatıldı.

28.09.2025
Cami Tuvaletinde Madde Krizi!Batman Merkez Çarşı Mahallesi Mehmet Sincar Caddesi üzerinde bulunan Lale Camisi'nde korku dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, caminin tuvaletine giren bir şahıs, kullandığı maddenin etkisiyle kendinden geçerek hem kendisine hem de çevreye zarar verdi.

CAMI YUMRUKLA KIRDI

Madde kullandığı ileri sürülen şahıs cami tuvaletine girdi.

Tuvalette uzun süre kaldıktan sonra tuvalet kapısının camına yumruk atan şahıs ardından bağırmaya başladı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler kolu kanlar içerisinde camda asılı kalan şahsı uğraşlar sonucu kurtardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kendinde olmadığı iddia edilen şahıs ilk müdahalesinin ardından olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
