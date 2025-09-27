İrlanda’dan İsrail’e sert tepki! “Gazze’de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz”

BM'nin 80'inci Genel Kurulu'nda konuşan Micheal Martin, Filistin halkının iki yıldır tarifsiz acılar yaşadığına dikkat çekerek, 'Gazze'de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz. Bu, insan onuruna ve uluslararası hukuka açık bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.Gazze'de açlığın bilinçli şekilde bir savaş aracı haline getirildiğini vurgulayan Martin, 'Yardımlar sınırda çürürken bebekler açlıktan ölüyor. İnsanlar aileleri için yiyecek ararken vuruluyor. Okullar, hastaneler, camiler kasten hedef alınıyor. Doktorlar, yardım çalışanları, gazeteciler öldürülüyor' dedi.BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de işlediği suçları soykırım olarak tanımladığını hatırlatan Martin, 'Soykırım uluslararası hukukun en ağır suçudur. Buna karşı 'bilmiyorduk' deme hakkımız yok. Tarafsızlık, suç ortaklığı demektir' ifadelerini kullandı.İrlanda Başbakanı, ülkesinin Filistin'i resmen tanıdığını, işgal altındaki topraklardan ithalatı yasaklamak için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Ayrıca soykırımdan sorumlu bazı İsrailli yetkililerin ülkeye girişinin engelleneceğini söyledi.Martin, Gazze'de acil ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere de dikkat çeken Martin, 'İki devletli çözüm hala tek barışçı yol. İsrail ve Filistin halklarının yan yana, güven içinde yaşayabileceği başka seçenek yok' dedi.