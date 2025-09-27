  • USD: 41,42 - 41,49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın "Anım Günü"nde Karabağ'ı ve ülkenin işgal altındaki topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitleri yad etti.

Ekleme: 27.09.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.09.2025 - 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dostumuz, kardeşimiz, Can Azerbaycan'ımızın Anım Günü'nde, büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Karabağ sonsuza kadar Azerbaycan'dır.' ifadelerini kullandı.