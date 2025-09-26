Özgür Özel Yine İftiraya Sığındı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.Duruşmada Ekrem İmamoğlu savunma yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmada hazır bulundu.Özel, duruşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde, tüm dünyada olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile zirvesi vardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Özgür Özel, zirvede Gazze'nin gündeme getirilmediğini söyledi.Özel, şunları söyledi:Erdoğan; Amerika'ya gidiyor, Trump'la görüşmek istiyor. Görüşmede Boeing'in B'si var, Ruhban Okulu'nun R'si var, o görüşmede LNG'nin L'si var ama Gazze'nin G'si yok, Filistin'in F'si yok, kardeşim hiç utanmıyor musunuz?Bir de çıkmışlar 'Erdoğan şöyle yaptı-böyle yaptı...'Dün gördünüz, Erdoğan'ın ağzından bir tek kelime Filistin konusu çıkmadı Trump'ın huzurunda.