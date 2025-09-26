Ali Babacan İyice Şaşırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda dönse de Batı medyası, kendisini ve Türkiye'yi konuşuyor.BM Genel Kurulu'nda dünyaya hitap eden Cumhurbaşkanı, Gazze'deki vahşeti küresel kamuoyunda gündeme getirdikten sonra ABD'nin başkenti Washington'a geçti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.Tüm dünya medyasının adeta kilitlendiği görüşmede, Trump'ın Türkiye ve Erdoğan övgüleri, hemen her yayın organında manşetleri süsledi.Samimi havanın hakim olduğu görüşmelerde Türkiye, önemli anlaşmalar imzaladı.Tarihi zirve esnasında objektiflere yansıyan fotoğraflar ise gündemden düşmüyor. Özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğunu düzelttiği anlara ilişkin fotoğraf, büyük yankı uyandırdı.Dünyanın konuştuğu bu saygı ve teveccüh, Türkiye'deki muhalefette ise rahatsızlığa neden oldu.Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'ı eleştirdi.“Türkiye, bu kadar ezik bir ülke değil ya!' ifadesini kullanan Babacan, şunları söyledi:Bu kahramanlık Trump üzerinden olmamalı. Eziklik içerisinde, “Görüyor musun, Trump bize önem verdi” deyip ön plana çıkartmak, oturma düzenini bu kadar mesele etmek şey değil. Trump'ı başka bir yere oturtsaydı Cumhurbaşkanı'nın değeri mi düşecekti?