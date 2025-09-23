Meteoroloji Uyardı! Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmiyor.MGM'nin tahminlerine göre yurt yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında, Akdeniz ile batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.