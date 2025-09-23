CHP'li Hasan Mutlu sevgilisine milyonlar akıtmış! Vurgun paraları yasak aşkın hesabında

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sevgilisi olduğu öne sürülen Çağla Konat'ın banka hesaplarında 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana 5,5 milyon TL para hareketi gerçekleştirildiği tespit edildi.64 yaşındaki Hasan Mutlu'dan 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın seçimlerden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan lüks bir otomobil satın aldığı belirlendi.CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu belirtilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi.5.5 MİLYONLUK PARA HAREKETİMASAK incelemesi neticesinde, Çağla Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden bu yana 5,5 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştiği tespit edildi.SEÇİMDEN HEMEN SONRA LÜKS ARAÇ SAHİBİ OLDUÇağla Konat'ın, 31 Mart seçimlerinden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon TL olan 2023 model Audi marka lüks otomobil satın aldığı belirlendi. Konat'ın Mutlu'dan 36 yaş küçük olduğu biliniyor.