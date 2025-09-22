Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TRÇ Soruldu! ' Hayırlısı Olsun '

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de.Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.Gurbetçi Türklerle selamlaşan, fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı, çocuklarla da yakından ilgilendi.Cumhurbaşkanı burada gazetecilerin de sorularını yanıtladı.Erdoğan'a 'Bahçeli'nin çağrısı hakkında ne düşünüyorsunuz TRÇ (Türkiye-Rusya-Çin) İttifakı ile ilgili?' sorusu yöneltildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya, 'Doğrusu ben onu tam takip edemedim, hayırlısı olsun.' şeklinde yanıt verdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yazılı açıklamasında, TRÇ ittifakını gündeme getirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:Dünyaya meydan okuyan ABD-İsrail şer koalisyonuna karşı akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına en uygun seçenek 'TRÇ' ittifakının inşa ve ihya edilmesidir. TRÇ ittifakının da; Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil olması arzu ve önerimizdir.Çaresizlik, ümitsizlik ve çözümsüzlük kuraklıktır, durgunluktur, eylem ve düşünce boyutuyla içe kapanmaktır. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılda çaresizliği reddetmiş, çözümsüzlüğü dışlamış, ümitsizliği elinin tersiyle itmiştir.Türk Devri milli birlik ve kardeşlik şuuruyla perçinlenecek, terörsüz Türkiye hedefiyle tescillenecektir. Hiçbir muhasım güç ve zihniyet bu mukadder tarih akışına engel olamayacaktır.