CHP'Nin Fonladığı Kanalda Skandal! Bu Kadar Olmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığı paralarla beslenen ve halkı her zaman kin ve nefrete sevk eden yayınlarıyla bilinen TELE 1 kanalı dün akşam yine bir skandala daha imza attı.Yaptığı rezil programlara bir yenisini daha ekleyen TELE 1 Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu programda ekrana verdiği KJ sosyal medyadan büyük tepki topladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmiş ve burada başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok ikili görüşme yapacağı bildirilmişti.Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinin konuşulduğu programda TELE 1 ekranlarında verilen KJ'de 'RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?' yazısı ile bir skandala imza atıldı. Dünyada mazlumların ve küresel vicdanın sesi olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze kadın, çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden İsrail'in eli kanlı soykırımcı Başkanı Benyamin Netanyahu'ya benzetilmesi toplumun her kesiminden tepki topladı.Yaptığı skandal programlarla toplumun sinir uçlarıyla oynayan CHP'nin beslediği TELE 1 kanalı yaptığı bu rezil programlarla ve toplumu sürüklediği kin ve nefretle neyi amaçladığı ise merak konusu oldu.