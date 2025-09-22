Bakan Tunç'tan Açıklama! 'İsrail Hesap Verecek'

Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri’nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze'de yaşanan soykırıma vurgu yaptı. Batı’nın ikiyüzlü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, “Kadın haklarından, çocuk haklarından, basın özgürlüğünden bahsedenler, Filistin ve Gazze söz konusu olduğunda hiç sesleri çıkmıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bütün insanlığa hitap ederek Filistinli mazlumların haklı davasını seslendirmeye devam edecektir” dedi. Uluslararası hukuku ve uluslararası mahkemeleri güvenilir hale gelmesi için Gazze’deki katliamın durdurulması ve katliam yapanların adalet önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Tunç, “Nasıl Bosna kasapları kurulan mahkemede insanlık huzurunda hesap vermişse, İsrail’in soykırım suçluları da insanlık huzurunda hesap verecektir” diye konuştu.

Filistin'de, Gazze'de bir asırdan bu yana dünyanın gözü önünde insan hakları ihlallerinin gerçekleştiğine vurgu yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, '2 yıldan bu yana artık insan hakları ihlallerinin önüne geçen soykırım suçu işleniyor. 65 binden fazla masum insan, dünyanın gözü önünde katledildi. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor' ifadesini kullandı.Batı'nın ikiyüzlü olduğunu dile getiren Bakan Tunç, 'Kadın haklarından, çocuk haklarından, basın özgürlüğünden bahsedenler, Filistin ve Gazze söz konusu olduğunda hiç sesleri çıkmıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bütün insanlığa hitap ederek Filistinli mazlumların haklı davasını seslendirmeye devam edecektir' dedi.2 yıldan bu yana Gazze'de yaşanan soykırımın, uluslararası hukuku etkisizleştirildiğini ve uluslararası mahkemelerin inandırıcılığını kaybettiğini söyleyen Bakan Tunç, 'Uluslararası Adalet Divanında, İsrail'in yargılandığı davada alınan tedbir kararları maalesef hayata geçirilemedi. Bu karar, sadece kâğıt üstünde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi alınan kararı neden uygulamıyor? Çünkü orada adil bir yapı yok. Uluslararası Ceza Mahkemesinde; çocukları, kadınları katleden soykırımcılar hakkında yakalama kararı çıkarılıyor, tutuklama talep ediliyor ama soykırım suçluları, katiller tüm dünyayı dolaşarak kendilerini demokratik olarak nitelendiren ülkelerin parlamentolarında ayakta alkışlanabiliyor. Bu çifte standart, uluslararası hukuka güveni, uluslararası mahkemelere güveni azaltıyor ve yok ediyor' ifadelerini kullandı.Uluslararası hukuku ve uluslararası mahkemeleri güvenilir hale gelmesi için Gazze'deki katliamın durdurulması ve katliam yapanların adalet önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Tunç, 'Nasıl Bosna kasapları kurulan mahkemede insanlık huzurunda hesap vermişse, İsrail'in soykırım suçluları da insanlık huzurunda hesap verecektir' diye konuştu.