Meteoroloji Uyardı! O İllere Turuncu Kod!

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batısının yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.°C, 29°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı ve az bulutlu°C, 26°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.°C, 32°CAz bulutlu ve açık°C, 32°CAz bulutlu ve açık°C, 33°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.°C, 36°CAz bulutlu ve açık°C, 34°CAz bulutlu ve açık°C, 29°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı ve az bulutlu°C, 26°CParçalı ve az bulutlu°C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.°C, 25°CParçalı ve az bulutlu°C, 27°CParçalı ve az bulutlu°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok kuvvetli olmak üzere, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı°C, 24°CParçalı ve az bulutlu