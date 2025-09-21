Depremzedenin Laptopunu Çaldılar!
İskenderun ilçesinde depremzede vatandaşın yaşadığı konteynere camdan girerek 30 saniye içerisinde laptop çalan hırsız ve nöbet tutan arkadaşı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tepki çeken olay...Kaynak: İHA
Depremzede vatandaşın yaşadığı konteynere camdan giren hırsız, 30 saniye içerisinde laptopu alarak kaçtı.
BİRİ NÖBET TUTTU, DİĞERİ ÇALDI
Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; 2 şahsın bölgeye geldiği, içlerinden birisinin camdan konteynere girdiği, diğerinin ise nöbet tuttuğu ve 30 saniye içerisinde laptopu çalarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.
YAKALANDILAR
Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi M.T. ile Y.Y. isimli 2 erkek şahsı İskenderun'da yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda; 1 adet çalıntı laptop ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
