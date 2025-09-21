Depremzedenin Laptopunu Çaldılar!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tepki çeken olay...Depremzede vatandaşın yaşadığı konteynere camdan giren hırsız, 30 saniye içerisinde laptopu alarak kaçtı.Anbean kameraya yansıyan görüntülerde; 2 şahsın bölgeye geldiği, içlerinden birisinin camdan konteynere girdiği, diğerinin ise nöbet tuttuğu ve 30 saniye içerisinde laptopu çalarak bölgeden uzaklaştıkları görüldü.Görüntüler üzerine harekete geçen İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; hırsızlık olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmada olayın şüphelisi M.T. ile Y.Y. isimli 2 erkek şahsı İskenderun'da yakalayarak gözaltına aldı.Yapılan aramalarda; 1 adet çalıntı laptop ele geçirildi.Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.