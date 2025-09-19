Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...

Yetkisizlik ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Can Holding yetkilileriyle ilgili 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Soruşturma kapsamında, daha önce el koyma tedbiri uygulanan hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarla mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildi. Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu soruşturmada gün yüzüne çıktı.Yeni yapılan tespit sonucunda 9 şirketi kayyum atanmasına, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkililerince bahse konu şirketleri atama yapılmasına karar verildi. Başsavcılık, TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı ile koordine bir şekilde genişletilerek devam edeceğini duyurdu.İşte o kayyum atanan o 9 şirket, Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği, Tares Tek. Ürünleri Lİmited Şirket, Furkan Teknik Hırdavat, Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi, MCN Petrol Anonim Şirketi, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.Soruşturma kapsamında, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'kara para aklama' suçlarından tutuklanmış. Şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' ve 'kara para aklamak' suçlarından ev hapsi ve yurtdışı yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Holdingin patronları Mehmet Şakir Can, Kemal Can'ın arasında olduğu 4 kişi ise halen aranıyor.