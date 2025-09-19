ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını açıkladı.
"Erdoğan'ı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret ve savunma alanında birçok anlaşma üzerinde çalışıldığı belirten Trump, "25 Eylül’de kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.
Trump, Erdoğan ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını da vurguladı.
F-35 görüşmeleri ve F-16 anlaşmaları ana gündem
Gündemde Boeing uçaklarının geniş çaplı alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor.