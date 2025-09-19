ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlayacağını duyurdu.Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ticaret ve savunma alanında birçok anlaşma üzerinde çalışıldığı belirten Trump, "25 Eylül’de kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.Trump, Erdoğan ile her zaman iyi ilişkiler içinde olduklarını da vurguladı.Gündemde Boeing uçaklarının geniş çaplı alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanması beklenen F-35 görüşmelerinin devamı yer alıyor.