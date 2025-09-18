Sivas’ta FETÖ firarisi yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı terör örgütü üyelerine yönelik haklarında yakalama kararı bulunan şahıslar için yapılan çalışmada FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ş.S yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.S. Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.