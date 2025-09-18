Başkan Erdoğan'dan katil Netanyahu’ya tokat gibi yanıt: Biz tarih sayfasına yeni çıkmadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şehit ve Gazi Yakınları İçin Kamu Kurası töreninde açıklamalarda bulundu.Açıklamalarından satır başları:Cenabı Allah mekanlarını cennet eylesin.Yarın Gaziler Gününü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimiz için uzun ömürler diliyorum.Şehitlerimizin manevi gölgeleri asırlardır olduğu gibi bugün de bize refakat ediyor. Kıyamete kadar da öyle olacak.Bu topraklar bize aziz şehitlerimizin emanetidir. Bizler şehidini kalbini en mutena köşesine yerleştirmiş, şehit ve gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz.Gaziler günü vesilesiyle tertiplediğimiz kura törenimiz bunun en somut nişanesidir. 639 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştireceğiz.Bugünkü törenle bir nebze de olsa sizlere olan şükran borcumuzu yerine getirebilmenin sevinci içerisindeyiz.51 şehit yakını gazi ve gazi yakınımızı kamuda istihdam etmiş oluyoruz. Şehitlerimizin muazzez hatırasını, gazilerimizin gönlünü incitecek en ufak söze, tavra tahammülümüz yoktur. Devletimizin şefkat eli sizin üzerinizde olmaya devam edecektir.Allah'ın izniyle, ne bu aziz milletin ne de sizin başınız öne eğilmeyecek. Her daim sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz.23 yıldır ortaya koyduğumuz samimi gayretlerin nişanesi olarak bunları ifade ediyorum. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik. Ama Rabbime sonsuz hamd olsun ne size olan aktimize, ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik.Terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bütün ihanet odaklarına rağmen vatanımıza namahrem ellerin değmesine izin vermedik.Şehitlerimizin kabirleri, ihanet ve işgal odaklarına karşı kazılmış birer siperdir. Bu siperleri hiç bir zaman aşılmadı ve aşılmayacaktır.Bugün de onurlu ve başı dik bir şekilde var olma mücadelesi veriyoruz.Başında Gazze Kasabı Netanyahu'nun bulunduğu İsrail, zalimlikte sınır tanımıyor. Buna en güçlü tepki Türk milletinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden yükseliyor.Kimi zaman medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle aracılığıyla dil uzatarak, kimi zaman da 27 yıldır dinmeyen kuyruk acılarını açığa vuruyorlar.Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartında 2 bin yıllık birikimi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki her bir yıldız bunun sembolüdür. Bize kimse tarih dersi veremez.Biz, bize sataşanların 2-3 nesil önce geldikleri topraklarda asırlar boyu yer aldık.Bayrağımızın dalgalandığı her yere sadece barışı götürdük. Biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Kıyamete kadar da burada olacağız. Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de iyi biliyoruz. Emperyalist kan dökücüler sinsi emellerine ulaşamayacak. Her türlü senaryoyu yırtıp atacak kudrete sahibiz. Kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi etnik köken, mezhep ve hayat tarzı üzerinden bölmeye çalışanlara inat birbirimize bağlanacağız.Ümitli sabırlı adımlarla ilerlediğimiz Terörsüz Türkiye hedefine beraberce vasıl olacağız. Sizlerin de desteğiyle bu süreci alnımızın akıyla, şehit ve gazilerimizin emanetine en ufak leke bulaştırmadan tamamlayacağız.