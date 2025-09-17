Nehire Düşen Araçta Çifte Cinayet Şüphesi!
Bafra ilçesinde nehre düşen otomobilde karısı ile çocuğu ölen kişi, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunu kaybeden sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'EŞİNİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI
Kıyak, hakimlikçe “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.
OLAYIN AYRINTILARI
Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne düşmüştü. Araçta bulunan sürücünün eşi Gülşah Kıyak (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti.
KENDİ İMKANLARIYLA KURTULMUŞTU
Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.
