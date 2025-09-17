Nehire Düşen Araçta Çifte Cinayet Şüphesi!

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, nehre düşen otomobilde karısı ve çocuğunu kaybeden sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kıyak, hakimlikçe “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme” ve “çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.Serdar Kıyak yönetimindeki 55 AAL 625 plakalı otomobil, 12 Eylül'de Asar Mahallesi'nde Kızılırmak Nehri'ne düşmüştü. Araçta bulunan sürücünün eşi Gülşah Kıyak (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) olay yerinde hayatını kaybetmişti.Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olarak görev yaptığı öğrenildi.