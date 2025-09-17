CHP'liler yatırımları engelledi! Kent için hayati önem taşıyan projelere ret kararı
CHP'de kendisine diretilen 6 milyar liralık imar rantına karşı çıkarak AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent için hayati öneme sahip projeleri hayata geçirmek istedi. Aralarında Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolları, Dörtyol kavşağı’nın katlı kavşak haline getirilmesi, Efeler yeni çevre yolu, Buharkent jeotermal ısıtmalı sera bölgesi kurulması gibi projelerin aralarında yer aldığı 30 madde CHP’liler tarafından reddedildi.
CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 6 milyarlık imar rantına karşı çıkması nedeniyle partisinden istifa ettiği ortaya çıkmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun başkanlığında dün meclis toplantısı düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplantı nedeniyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Meclise, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık yaptığı toplantıda, 30 maddelik meclis gündemine CHP grubu red oyu verdi. Ayrıca, CHP grubu Çerçioğlu'nun konuşması sırasında masalara vurarak engellemeye çalıştı. Yaşanan gerginlikler nedeniyle Başkan Çerçioğlu, meclis toplantısını 14 Ekim'e erteledi. Meclis salonu polis tarafından güvenli bir şekilde boşaltıldı.
KENT İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN PROJELER
Özlem Çerçioğlu, kente kazandırmak için meclis gündemine taşıdığı projeler Aydın için hayati önem taşıyor. Aydın yeni Dörtyol kavşağının katlı kavşak haline getirilmesi, Aydın Şehir Hastanesi'ne bağlantı yolları, Efeler'e yapılacak yeni çevre yolu, Buharkent Belediyesi ile ortaklaşa jeotermal ısıtmalı bir sera bölgesi kurulması ve bu sayede istihdam yaratılması, köyleride ve ilçe merkezlerinde ilave yapılacak muhtelif yol İmalatları için finansman sağlanması gibi konular yer alıyor.
CHP grubunun bu derece önemli projelere red oyu vermesi 'kente yapılacak hizmetlere engel oluyorlar' yorumlarına neden oldu.