Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler başta olmak üzere birçok konu ele alındı.