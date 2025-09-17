Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temaslar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze’deki son gelişmeler başta olmak üzere birçok konu ele alındı.
GÖRÜŞMELERDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler ve önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılacak 'Filistin' konulu faaliyetlerin hazırlıkları ele alındı.