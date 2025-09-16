Anne Vahşeti! Kan Donduran Olay...

Türkiye Mersin'deki anne vahşetini konuşuyor: Evladını boğazından bıçakladı... Kan donduran olay gece yarısı merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşandı.Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor...